РИАМО - 18 мар. Льготники в Подмосковье смогут оформить электронный талон для бесплатного проезда на санаторно-курортное лечение, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На заседании правительства Московской области 17 марта приняты изменения в некоторые постановления правительства региона в сфере социальной защиты населения.

«Совместно с РЖД мы заключили соглашение о предоставлении электронных талонов на проезд к месту санаторно-курортного лечения туда и обратно. До настоящего время, согласно законодательству, талоны на санаторно-курортное лечение выдаются бумажные на бланках строгой отчетности, далее инвалиду необходимо было в кассе РЖД обменять наш талон на билет», — сказал министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что больше никуда ходить не надо. Талону присваивается электронный номер, и льготник также в кассе РЖД, либо на сайте РЖД по номеру паспорта и СНИЛС получает билет на поезд без оплаты.

Ежегодно в Подмосковье порядка 20 тысяч льготников получают талоны для бесплатного проезда на санаторно-курортное лечение.