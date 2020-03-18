РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» Подольска попросила жителей решать возникающие вопросы по управлению домами по телефонам, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Ввиду общеизвестной сложной эпидемиологической обстановки, просьба возникающие вопросы по обслуживанию многоквартирных домов временно решать только по телефонам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Так, по вопросам перерасчета в бухгалтерии управляющей компании МУП «ДЕЗ» жители могут узнать по телефону: 8(496)752-03-30, по начислениям: 8(496)752-03-39, по техсостоянию домов и инженерных сетей: 8(915)446-48-43, по благоустройству: 8(915)446-49-45 и 8(915)446-50-45. В приемную УК можно будет дозвониться по телефону: 8(496)752-03-36, а директору: 8(496)752-03-35.