РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Дезинфекционную обработку подъездов в многоквартирных домах подмосковной Балашихи в целях профилактики коронавируса будут проводить ежедневно, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Дополнительные меры по обеззараживанию мест общественного пользования приняты по поручению министерства ЖКХ Московской области с целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

«С 16 марта по поручению министерства ЖКХ Московской области направили в адрес управляющих компаний города извещения о необходимости проведения дезинфекционной обработки в местах общего пользования в многоквартирных домах. Дезинфекцию нужно проводить ежедневно минимум один раз», - сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что в подъездах обрабатываются все поверхности, с которыми могут контактировать жители дома. Помимо этого, персонал также отслеживает чистоту полов и стен.

Генеральный директор обслуживающей управляющей компании Александр Завгородний пояснил, что работники стали чаще делать дезинфекцию и дезинсекцию мест общего пользования при помощи спиртосодержащих и хлоросодержащих распылителей.

«Первый и второй этажи моются ежедневно и более тщательно. Обработку производим при помощи моющих средств, цитрометрина, белизны, перекиси водорода», - подчеркнул Завгородний.

Кроме того, уборка проводится в технических помещениях и лифтовых кабинах. С помощью дезинфицирующих средств обрабатываются вызывные панели, поручни, перила, почтовые ящики, лестницы и пандусы.

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