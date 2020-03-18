РИАМО - 18 мар. Граждане, прибывшие из стран Евросоюза, США и Азии с симптомами ОРВИ обязаны в первую очередь сдать анализ на коронавирус Covid-2019, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего столице зарегистрировано 56 случаев заболевания. В России выявлено 114 случаев заражения новым коронавирусом.

«Если есть симптомы ОРВИ (температура, кашель, насморк) и вы прибыли из государств ЕС, США, Великобритании, Украины, Белоруссии, КНР, Ирана, Южной Кореи, имели контакт с заболевшим или с лицом, прибывшим из-за границы, необходимо пройти анализ на коронавирус. То же самое касается пациентов с диагнозом «пневмония», — говорится в сообщении.

Если у москвича старше 60 лет или имеющего хронические заболевания есть симптомы простуды следует обратиться за медицинской помощью.

Также стоит обратится для сдачи анализов, если горожанин прибыл из-за границы, но не имеет симптомов ОРВИ. Жители столицы с симптомами простуды, которые не выезжали за рубеж, сдают анализы по решению врача.

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