РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Расписание движения электричек изменится на Горьковском направлении Московской железной дороги в вечерние и утренние часы 21 и 22 марта, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В предстоящие выходные 21 и 22 марта, а также в следующие выходные 28 и 29 марта, расписание некоторых электропоездов Горьковского направления МЖД частично изменится. Это связано с продолжением строительства второго съезда с путепровода Реутово – Балашиха, предназначенного для движения поездов в сторону Москвы», - говорится в сообщении.

Открытие первой части путепровода для движения в сторону области состоялось 3 марта текущего года.

Для удобства пассажиров работы будут проводиться преимущественно в ночное время.

Московская железная дорога обращает внимание на точечные отмены, а также изменение расписание движения некоторых электричек в вечерние и утренние часы.

«МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к предстоящим работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – заключается в сообщении.