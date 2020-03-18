РИАМО - 18 мар. Несколько международных выставок, которые были запланированы в «Экспоцентре» на Красной Пресне в Москве, перенесли на более поздние сроки из-за угрозы распространения Covid-2019, говорится в сообщении пресс-службы АО «Экспоцентр».

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы принято решение перенести проведение международных выставок «Связь-2020», «Навитех-2020», которые состоятся в рамках Российской недели высоких технологий, на 2-6 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2020» и Национальный нефтегазовый форум пройдут 22-25 июня 2020 года.

Международная специализированная выставка резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования «Шины, РТИ и каучуки-2020» пройдет 22-25 июня 2020 года.

Международная выставка оборудования и технологий для возобновляемой энергетики и электротранспорта RENWEX 2020 переносится на 20-22 октября 2020 года.

Проведение международных выставок «Инлегмаш-2020», «RosBuild 2020» и «Фотоника-2020» переносится на запланированные даты, но в 2021 году.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В России зафиксировано 114 случаев.

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