РИАМО - 18 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приняло решение уничтожить зараженные срезы цветов лизиантуса из Нидерландов в связи с наличием в них вредителя, которого обнаружили на фитосанитарном посту СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наличие карантинного объекта – табачной белокрылки – в жизнеспособном состоянии подтвердилось в результате лабораторной экспертизы, которую провели специалисты федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

«Зараженные срезы цветов уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Табачная белокрылка является опасным вредителем для более чем 200 видов растений. Особенно опасными являются личинки. При массовом размножении вредителя листья растений засыхают и опадают.