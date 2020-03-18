РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Работы по модернизации канализационной насосной станции в деревне Фенино проведут в текущем году, там установят новое очистное оборудование, насосы и трубы, проведут капитальный ремонт здания, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

17 марта состоялась встреча депутата городского совета депутатов Сергея Яковлева с жителями микрорайона Павлино, на которой присутствовал руководитель Балашихинского водоканала Сергей Степашин.

«Мы установили станции обезжелезивания, поэтому с 2020 года в воде, которую получают жители Железнодорожного, нет железа. На следующем этапе будем избавлять воду от жесткости. В 2020 году реконструируем водозаборный узел №25 на Пионерской улице, там появятся новые станции обезжелезивания, умягчения, обеззараживания воды», - сказал Степашин.

Он добавил, что в текущем году в микрорайоне Павлино запланирована замена водопроводных сетей, в том числе реконструкция Фенинской канализационной насосной станции, где установят новое очистное оборудование, насосы и трубы, проведут капитальный ремонт здания.

Промывку канализационных коллекторов, станций и трубопроводов проведут по всему городскому округу. Расписание работ размещено на сайте водоканала.

В ходе встречи Сергей Яковлев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в микрорайоне Павлино в 2020 году.

«Принято решение расширять дорогу на Керамической улице, соединяющей Павлино с Носовихинским шоссе. Улица станет четырехполосной. Также будет сделано три развязки на Носовихинском шоссе. На проектирование выделено 340 миллионов рублей из бюджета Московской области», - подчеркнул Яковлев.

Депутат также рассказал жителям о планах развития инфраструктуры микрорайонов Купавна, Саввино, Кучино, Южное Кучино, и ответил на их вопросы.