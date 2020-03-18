РИАМО - 18 мар. Переход школ на дистанционное обучение в столице привел к росту спроса на нянь и репетиторов, эта тенденция актуальна для семей, где родители не перешли на удаленную работу, сообщает Газета.Ru.

«Если ребенок достиг возраста семь лет и старше, увы, на законодательном уровне нет оснований для ухода родителю на карантин», — объяснила руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова.

При этом пока цены на эти услугу не выросли. Родители чаще всего предпочитают брать на работу нянь с постоянным проживанием или тех, которые живут недалеко. Это связано с возможностью снизить риск заражения по дороге на работу.

Однако некоторые эксперты не связывают этот бум со вспышкой коронавируса. Они объясняют спрос сезонностью.

С 16 марта школы Московского региона перешли на дистанционную форму обучения. Вынужденные каникулы продлятся до 12 апреля.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.

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