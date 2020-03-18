РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Универсальный спортивный центр «Юность» Подольска отменил работу детских групп до 12 апреля из-за коронавируса, сообщается в группе «УСЦ Юность» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, в связи с постановлением губернатора Московской области (о профилактике распространения коронавируса) с 21 марта до 12 апреля детские группы на платной и бюджетной основе в УСЦ «Юность» отменяются», - говорится в сообщении.

Также с 23 марта на каникулы уйдут подмосковные школы, которые будут длиться три недели. Данное решение было принято для борьбы с распространением коронавируса. Студенты региональных вузов будут обучаться дистанционно.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 198 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 114 заболевших.

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