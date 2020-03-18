РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Ремонт лифта в доме №13 на Красноармейской улице Люберец завершился, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду он проверил отремонтированное лифтовое оборудование.

«У нас в планах стояла замена 130 лифтов в Люберцах, мы говорили, что к концу февраля все работы завершатся, и мы с этим справились. Все лифты работают. В некоторых домах был снос сроков запуска лифтов на две-три недели, это было в силу разных причин, за неудобства прошу прощения», - сказал глава.

По словам заместителя главы администрации Василия Власова, в подъезде дома заменили два пассажирских лифта и переоборудовали кнопку вызова. Срок службы лифтов - порядка 25 лет.