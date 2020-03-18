РИАМО - 18 мар. Некоторые торговые точки на территории Москвы для обхода действующего законодательства по запрету продажи алкоголя после 23:00 часов продают сувенирную продукцию, к которой в подарок идет алкоголь, проработать вопрос запрета такой продажи предложено комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

«Продавцы идут на всевозможные уловки для того, чтобы обойти действующее законодательство. Мое личное мнение - такие вещи надо категорически запрещать», - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.

Он предложил в рамках работы комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политики рассмотреть данный вопрос.

Как уточняется на сайте думы, председателем комиссии является Кирилл Щитов.