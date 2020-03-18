РИАМО - 18 мар. По данным московской биржи, курс евро вырос и составил 85,01 рубля, таких значений валюта достигла впервые с февраля 2016 года, сообщает Газета.ru.

«По данным на 10:40, курс доллара увеличился на 1 рубль 77 копеек и достиг 77,21 рубля», — говорится в сообщении.

Колебания на рынке валют начались 6 марта. Именно тогда страны-участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться об объемах добычи нефти. После этого стоимость нефти обрушилась на 30%, а курсы валют взлетели.