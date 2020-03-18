РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Прием жителей Балашихи в комитете по управлению имуществом администрации городского округа временно прекращен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Это решение принято в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 2019-nCoV».

«С 16 марта 2020 года временно прекращается личный прием граждан в комитете по управлению имуществом администрации городского округа Балашиха. Все обращения граждан и юридических лиц в адрес комитета будут приниматься по электронной почте: uio@balashiha.ru, ud@balashiha.ru, почтовым отправлением (143912, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 7/1) и через МФЦ», - говорится в сообщении.

Обратиться в комитет возможно также по телефонам: 8(495)-521-33-69, 8(495)-521-60-34, 8(495)-521-82-88, 8(495)-521-95-68, 8(495)-529-36-15, 8(495)-51-84-93.