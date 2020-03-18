РИАМО - 18 мар. Аналитики компании «Крибрум» зафиксировали в русскоязычном сегменте соцмедиа вторую волну объявлений о продаже «тестов на коронавирус», при этом спрос на этот товар втрое превышает предложение, пишет в среду газета «Известия».

«Всего с начала эпидемии в русскоязычном сегменте социальных медиа было обнаружено 441 сообщение о продаже как тестов, так и «вакцин» или лекарств против нового вируса, и 1380 — о покупке», - говорится в статье.

Первые спекуляции на продаже тестов на выявление коронавируса начались еще месяц назад. Сейчас основная часть предложений опубликована в соцсети «ВКонтакте», а потенциальные покупатели чаще всего сидят в Twitter. Кроме того, объявления можно встретить на Avito, платформе Alibaba, сайтах-лендингах, а также на отдельных порталах, рассказывающих о коронавирусе и предлагающих заодно купить тест.

Эксперты считают, что образцы, которые продаются в Рунете, могут оказаться пустышкой. И в дальнейшем мошенничества в этой сфере станет еще больше. Также стоит помнить, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 198 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 114 заболевших.

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