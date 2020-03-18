РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В Ледовом дворце «Арена-Балашиха» отменили сеансы массовых катаний для горожан из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в официальном аккаунте Ледового дворца в Instagram.

«Уважаемые посетители Ледового Дворца «Арена Балашиха». Все массовые катания, включая «Добрый час» и «тематические» отменяются. Такие меры приняты на основании постановления губернатора Московской области в профилактических целях предупреждения распространения коронавируса. Будьте внимательны и соблюдайте рекомендации по профилактике коронавируса!» - говорится в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек.

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