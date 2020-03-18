РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Организацию по переработке свиного кишечного сырья в Мытищах оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нарушения требований ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале 2020 года управление надзорного ведомства провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «ТК СЭЛФ», которая находится в Мытищах. Организация осуществляет деятельность по переработке свиного кишечного сырья.

«В результате проверки Управлением Россельхознадзора выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». В начале марта 2020 года управление ООО «ТК СЭЛФ» привлечено к административной ответственности по части 1 статье 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 000 рублей», - говорится в сообщении.

Организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений, а именно не контролируется температурный режим при переработке кишечного сырья; не выбрана последовательность и поточность технологических операций, имеется пересечение производственных потоков; не проводятся лабораторные исследования смывов с упаковочного материала; отсутствует контроль входящего сырья.

«В компании разработаны и внедрены не все процедуры для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, основанные на принципах ХАССП. Также отсутствует возможность прослеживания цепочки производства пищевой продукции от поступления сырья до выхода готовой продукции. Информация во входящих ветеринарно-сопроводительных документах на сырье не соответствует информации, указанной на маркировке. Внутренние проверки функционирования системы ХАССП на предприятии не проводятся», - добавляется в сообщении.