РИАМО - 18 мар. Группа компаний «Инград» организовала выдачу ключей дольщикам корпуса №3 жилого комплекса «Новочеремушкинская, 17» в Академическом районе Москвы, всего в ЖК расположено четыре корпуса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В январе 2020 года корпус получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Корпус поставлен на кадастровый учет и принят управляющей компанией.

«Корпус №4 также ввели в эксплуатацию, в ближайшее время ожидается выдача ключей дольщикам. В корпусе №1 сейчас выполняются подготовительные работы к заселению, которое начнется сразу после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, в корпусе №2 завершается монтаж внутренних инженерных систем и облицовка фасадов», – говорится в сообщении.

Записаться на прием дольщики могут по телефону: +7 (495) 236-79-46 с 09:00 до 21:00. Выдача ключей будет сопровождаться осмотром квартир. Всего в жилом квартале четыре корпуса.

Застройщик также выполнил обязательства по благоустройству дворовой территории, которую реализовали по принципу «двор без машин». Установили несколько современных детских площадок, организовали места для прогулок и отдыха.

Весь жилой комплекс рассчитан на 695 квартир. Подземную стоянку уже ввели в строй.