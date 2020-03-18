РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Сотрудники МВД городского округа Мытищи рассказали населению горокруга о преимуществах получения в электронном виде государственных услуг, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Информационную акцию «Госуслуги – это просто и доступно!» провели полицейские в Мытищах 17 марта.

«Акция проводилась с целью рассказать населению о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, предоставляемых органами внутренних дел и удобстве использования Единого портала. Присутствующие узнали о видах государственных услуг и правилах пользования порталом», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделили таким преимуществам портала, как отсутствие очередей, круглосуточный доступ и получение 30% скидки на оплату госпошлины.