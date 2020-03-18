РИАМО - 18 мар. Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир Жуковского, расположенной на улице Осипенко, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 16 марта. Преступление было совершено во время застолья после ссоры.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отделение полиции по подозрению в убийстве был доставлен знакомый погибшего 1980 года рождения», — сообщил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).