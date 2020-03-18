РИАМО - 18 мар. Жилой дом на 230 квартир введут в эксплуатацию в 2020 году в столичном районе Северное Бутово в рамках программы реновации, здание строится по индивидуальному проекту, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Здание будет состоять из трех секций переменной этажности. Фасады облицуют керамогранитной плиткой белого, бежевого и розового цветов и металлическими кассетами. Специальные ниши устроят для кондиционеров для сохранения единого внешнего стиля.

«В районе Северное Бутово по адресу Феодосийская улица, владение 7, корпус 1 появится еще один монолитный дом по программе реновации. Его строительство планируют завершить уже в этом году. В настоящее время идет монтаж монолитных конструкций 8-го этажа здания», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь квартир составит 13,23 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии.

В здании предусмотрены места для колясок и хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

На прилегающей территории обустроят игровые площадки для детей и места для отдыха. Кроме того, проведут комплексное озеленение. Под домом появится одноэтажная подземная парковка, а около здания – открытая плоскостная стоянка.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.