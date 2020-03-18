РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Жителей Красногорска призвали не поджигать сухую траву и не оставлять костры без присмотра, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

С наступлением весны становится актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы. Теплая ветреная погода приводит к повышению класса пожароопасности.

«Уважаемые жители, пал сухой травы запрещен! Разведение костров разрешено только на специально обустроенных площадках. Покидая лес, костер необходимо засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления», - говорится в сообщении.

Палы травы практически всегда происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

«Если вы стали свидетелем сжигания листвы или бытового мусора, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефону 112», - заключается в сообщении.