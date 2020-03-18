РИАМО - 18 мар. Из медкомплекса в столичной Коммунарке выписали 106 человек, у которых подозревали коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

17 марта из больницы выписали сразу 40 пациентов, у которых тесты на коронавирус дважды дали отрицательный результат.

«Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус. Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение», - сказа главный врач клиники Денис Проценко.

По его словам, всем пациентам оказывается медпомощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения. На сегодняшний день в больнице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

Пациентов выписывают после получения двух отрицательных результатов тестов на новый тип коронавирусной инфекции - Covid-2019, а также при отсутствии клинических симптомов по истечении 14 дней с момента въезда на территорию РФ из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или после контакта с больным.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.

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