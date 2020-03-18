РИАМО - 18 мар. Депутат Московской городской думы от фракции «Яблоко» Дарья Беседина пропустила очередное заседание из-за ожидания результатов теста на коронавирус, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«К нам поступили письма от депутатов с просьбой считать их отсутствие на заседании думы по уважительной причине, от депутата Бесединой в связи с ожиданием результатов анализов на наличие коронавирусной инфекции», - сказал Шапошников на заседании Мосгордумы в среду.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 198 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 114 заболевших.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

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