РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Все запланированные мероприятия в ДК «Родник» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи отменены до 10 апреля, деньги за купленные билеты будут возвращены, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Уважаемые зрители! До 10 апреля 2020 года все мероприятия отменяются. Возврат денег за билеты, купленные в кассе ДК «Родник», можно получить обратно в кассе, в дни работы кассы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении.

Возврат денег за электронные билеты осуществляется через электронный сервис. Для возврата электронных билетов необходимо перейти по ссылке.