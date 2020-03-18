РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Новый детский сад на Вокзальной улице в Подольске планируют построить и ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Объявлен конкурс на выполнение проектирования здания нового детского сада в городском округе Подольск. Так, в Единой информационной системе закупок было опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 250 мест» на улице Вокзальная, дом 5А. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2021 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Помимо групповых ячеек с игровыми и спальными комнатами, предусмотрено размещение медицинских кабинетов, спортивного и актового залов, пищеблока, административных и вспомогательных помещений. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено комфортности и безопасности учебного учреждения.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».