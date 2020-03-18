РИАМО - 18 мар. Столичный Центр организации дорожного движения на фоне распространения коронавирусной инфекции проводит дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по обработке автомобилей перед выездом в город, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Автомобили, которые выезжают на работу в город, ежедневно в начале и по окончанию рабочей смены, проходят профилактическую дезинфекцию хлорсодержащим раствором дезинфицирующего средства. Обработке подвергаются контактные поверхности внутри и снаружи автомобиля: ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборная панель, рулевое колесо, ручка КПП, подлокотники, подголовники и сидения», - говорится в сообщении.

Также перед выездом в город у всех работников учреждения проверяется температура. Если у сотрудника обнаруживается недомогание, то он не допускается к работе. Уже был проведен инструктаж по личной гигиене, в служебных помещениях размещены памятки о том, как избежать заражения.

Кроме того, всем водителям мобильных комплексов фотовидеофиксации выданы кожные антисептики для рук. Дорожный патруль дополнительно оснащен медицинскими масками, так как во время работы контактируют с горожанами.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.

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