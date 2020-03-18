РИАМО - 18 мар. С 23 марта по 12 апреля все школы страны уйдут на каникулы, данная мера принимается в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает kp.ru.
«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Кроме того, досрочная сдача ЕГЭ перенесена на основной период.
В школах Московского региона ранее было введено свободное посещение, организовано дистанционное обучение.
Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 198 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 114 заболевших.
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