РИАМО - 18 мар. В связи с ограничением продажи проездных за наличные со среды пассажиры подмосковных автобусов могут приобрести у водителей транспортные карты «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Это сделано для удобства пассажиров, которые не могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами или у них еще нет карты «Стрелка», - отмечается в сообщении.

Стоимость карты составит 100 рублей. Пассажир сможет сразу оплатить «Стрелкой» свою поездку. Далее баланс карты придется пополнять самостоятельно.

С 17 марта в подмосковных автобусах, троллейбусах и трамваях перестали продавать билеты у водителей за наличный расчет. Данная мера позволит не допустить распространения вирусных инфекций, в том числе нового коронавируса.

Как только ограничение на продажу проездных отменят, пассажиры смогут вернуть транспортную карту и получить обратно ее залоговую стоимость в размере 80 рублей. Также возврат можно сделать по собственному желанию.

Кроме того, «Стрелки» по-прежнему продаются на железнодорожных станциях ЦППК и МТППК, в пунктах реализации «Мострансавто», в подмосковных отделениях «Почты России». При безналичной оплате проезда действуют скидки до 30%.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В частности, комплексные меры санитарной безопасности усилили на транспорте.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начала распространяться новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 198 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России насчитывается 114 заболевших.