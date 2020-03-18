РИАМО - 18 мар. Труп мужчины 1978 года рождения нашли в пруду, расположенном в садоводстве «Долина» в деревне Сухарево Рузского городского округа, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел 16 марта. По подозрению в убийстве в полицию доставили знакомого погибшего.

«Преступление было совершено в ссоре во время совместного распития алкоголя. Подозреваемый причинил знакомому ножевое ранение, от которого тот скончался», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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