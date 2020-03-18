РИАМО - 18 мар. Для проведения более частой уборки в метрополитене было приобретено 6 тысяч литров концентрированного дезинфицирующего средства, говорится в сообщении пресс-службы городской подземки.

«В перерасчете на готовый раствор это составляет 1,2 миллиона литров. Этот объем можно сравнить с семью железнодорожными цистернами повышенной емкости», - говорится в сообщении.

Теперь метро полностью обеспечено нужным количеством дезинфицирующего средства. Также подземка приобретет еще дополнительный объем этого средства.

Закупленное дезинфицирующее средство отличается высокой противомикробной и противовирусной активностью. Оно убивает и особо опасные инфекции. Данное средство было рекомендовано Роспотребнадзором.

В столичной подземке дезинфицируют все элементы, которых могут касаться пассажиры раз в 1,5-2 часа. Генеральная уборка пассажирских зон станций метро проходит по ночам, также убирается в поездах.

Подземка принимает меры по предотвращению распространения вирусов. Так, для сотрудников метро закуплены перчатки и санитайзеры для рук.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено около 198 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.

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