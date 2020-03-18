РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в ходе рабочего визита вручил сертификат на 400 тысяч рублей поликлинике восстановительной медицины и реабилитации в подмосковной Балашихе, средства могут быть потрачены на приобретение медицинской техники, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Депутат осмотрел поликлинику восстановительной медицины и реабилитации Балашихинской областной больницы, пообщался с персоналом поликлиники и вручил сертификат на 400 тысяч рублей из средств депутатского фонда для приобретения медицинской техники.

«Мы плотно сотрудничаем с нашими депутатами и очень благодарны за помощь, которую они нам оказывают. На данный сертификат мы приобретаем новое оборудование для нашего центра», - сказала заведующая поликлиникой Ирина Раглинская.

Также в ходе встречи сотрудники Центра здоровья смогли задать Шапкину интересующие вопросы.