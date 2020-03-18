РИАМО - 18 мар. В целях профилактики коронавирусной инфекции на всех станциях Московских центральных диаметров три раза в день проводится влажная уборка и дезинфекция, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сотрудники ЦППК дезинфицируют турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна. На платформах с помощью пульверизаторов моют скамейки, а также обрабатывают дезинфицирующими средствами стойки SOS», – говорится в сообщении.

Для обработки используются специальные антибактериальные средства без содержания хлора и без запаха.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В частности, комплексные меры санитарной безопасности усилили на транспорте.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начала распространяться новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 198 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России насчитывается 114 заболевших.

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