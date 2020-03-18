РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Более 20 нарушений чистоты и порядка устранили в городском округе Мытищи за неделю по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников территориального отдела №7 Госадмтехнадзора Московской области устранено 24 различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства в городском округе Мытищи. За неделю очищены от снега и наледи территории на улице Мира, улице Борисовка и Осташковском шоссе в районе дома №22», - говорится в сообщении.

Также очищены от мусора внутридомовая территория на улице Борисовка вблизи домов №№18 и 22, на Новомытищинском проспекте, дом №39 и приведен в надлежащий вид фасад нежилого помещения на улице Станционная.