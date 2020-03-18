РИАМО - 18 мар. На юге Москвы задержали злоумышленника, который летом прошлого года в состоянии алкогольного опьянения избил пожилого человека, потерпевший скончался в больнице в январе 2020 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Сообщение о доставлении потерпевшего в больницу с адреса: Москва, улица Кировоградская, 32-1, поступило в службу «02» 30 июля 2019 года в 10:00.

«Гражданина 1951 года рождения доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения с ушибом головного мозга, травматическим кровоизлиянием в мозг, закрытой черепно-мозговой травмой. Девятого января 2020 года в 16:28 в службу «02» из медицинского учреждения поступила информация о том, что он скончался в 08:32», – отмечается в сообщении.

17 марта 2020 года в 9 часов утра по адресу: Москва, улица Чертановская, дом 33, корпус 1, сотрудники полиции задержали 44-летнего неработающего гражданина.

Мужчину изобличили в том, что в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения он нанес кулаком несколько ударов в область головы пенсионера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.