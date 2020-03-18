РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Полицейские в подмосковном Красногорске задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль иностранного производства, припаркованный около одного из домов на улице Железнодорожной. Сумма ущерба составила 480 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 35-летний мужчина. По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.