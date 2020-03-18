РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Труженице тыла из микрорайона Климовск вручили подарки от правительства Московской области к 90-летнему юбилею, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 17 марта свое 90-летие отмечала труженица тыла Лидия Дьякова. Именинницу с юбилеем поздравили начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова. Ей были вручены поздравительный адрес от президента РФ, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», - говорится в сообщении.

Труженице тыла пожелали здоровья и всего самого наилучшего.

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