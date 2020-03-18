РИАМО - 18 мар. Строительство домов по программе реновации в Москве тщательно контролируется, любые недочеты устраняются на стадии строительства, а к подрядчикам при возникновении серьезных проблем применяются штрафные санкции, вплоть до расторжения договора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Службами надзора ведется жесткий контроль над качеством выполняемых работ на площадках программы реновации. В случае необходимости замечания устраняются еще на стадии строительства. К компаниям-нарушителям применяются значительные штрафные санкции», — сказал заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.

По его словам, не все строительные компании соблюдают стандарты программы реновации жилья. Так, иногда возникают вопросы, связанные с качеством выполняемых работ и обеспечением надлежащих условий строительного процесса. Поэтому к некоторым компаниям применяется процедура расторжения договора с подрядчиком.

«Но несмотря на то, что процедура замены подрядчика занимает много сил и времени, механизмов завершения строительных работ у нас достаточно», — добавил Ломакин.

Он отметил, что на данный момент под заселение передано 49 домов, в которых расположено 11 714 квартир, из них 20% имели замечания от новоселов, большинство из которых имели незначительный характер. Например, к стене не плотно прилегали розетки или недостаточно крепко прикручены дверные ручки.

«Подобные недостатки устраняются в течение нескольких часов после поступления замечаний жителей. При этом иногда встречаются и более серьезные нарекания, например необходимость замены оконного блока. Такие работы занимают чуть больше времени», — пояснил Ломакин.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, в нее включено 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей — более миллиона человек — смогут переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Для строительства домов подобрана 431 стартовая площадка. Всего для расселения участников программы необходимо не менее 24ؘ–25 миллионов квадратных метров жилья.