РИАМО - 18 мар. Ученые кафедры вирусологии МГУ могут в течение трех месяцев создать прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса, пишет в среду газета «Известия».

Им удалось получить особые сферические частицы из незаразного для человека вируса растений, который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что становится как две капли воды похож на сам патоген. Изготавливать вакцину, по их словам, несложно. Также ученые говорят о том, что процесс можно сделать универсальным, включив туда защиту и от других штаммов.

«Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики. Это растительный вирус, который, как известно, точно не может быть заразен для человека. После обработки «палочки» этого вируса сворачиваются в идеальные шарики с такой поверхностью, на которую можно «приклеить» любые белки», — сказала заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.

Подобные научные работы начались десять лет назад. Исследователи просто достали заготовку и убедились, что она идеально подходит именно для вакцины от коронавируса.

«Волшебство» заключается в том, что наши сферические частицы, на поверхности которых мы разместили «корону вируса» (поверхностный спайк — белок S, который виден на вирионе), становятся абсолютно похожи на сам патоген. И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь», - подчеркнула Карпова.

Московские ученые уверяют, что эти частицы безопасны для человека. Кроме того, они еще и иммуногенны, то есть вызывают сильный ответ в организме.

Исследователи говорят, что стоимость препаратов будет недорогой. А время разработки – примерно три месяца.

«Подход для создания вакцин против инфекций человека на основе вирусов растений с прикрепленными к ним вирусными белками-антигенами очень перспективный, но не новый, подобные исследования ведутся с 1980-х годов, — отметил pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 198 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев заболевания.

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