РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Пожарные Подольска раздали прохожим листовки по пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Подольску и дежурной сменой Подольского пожарно-спасательного гарнизона на днях провели профилактическую работу с населением в округе.

«Так, в ходе профилактических мероприятий с гражданами были проведены беседы, направленные на профилактику пожаров в жилом секторе и в весенне-летний пожароопасный период с распространением памяток и листовок по пожарной безопасности с телефонами экстренных служб города», - говорится в сообщении.