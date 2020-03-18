РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В подмосковных Котельниках консультации по вопросам организации дошкольного обучения пройдут дистанционно, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«С целью повышения санитарно-эпидемиологической безопасности и сокращения посещений общественных мест уведомляем, что в управлении развития отраслей социальной сферы изменился режим работы. Консультации жителей по вопросам организации дошкольного обучения осуществляется дистанционно по телефону: 8(498)742-02-43 и по электронной почте: koteldetsad@mail.ru», - говорится в сообщении.

Вопросы также можно задавать через Viber, WhatsApp и по телефону: 8(977)774-59-54.

Консультации жителей по вопросам организации обучения в школах осуществляется дистанционно по телефону: 8(498)742-02-41, 8(498)742-02-39 и по электронной почте: kotel385@yandex.ru. Консультировать по вопросу предоставления жилищных и иных субсидий будут по телефону: 8(498)742-02-48 и электронной почте: subskotel@yandex.ru.

Прием документов на предоставление жилищных субсидий пройдет 6, 8, 13 и 15 апреля при соблюдении всех требований санитарной безопасности.

«В случае возникновения вопросов Вас всегда готовы проконсультировать по телефону: 8(977)774-59-54. Кроме того, вы можете обратиться в МЦУР Котельники по телефону: 8(916)990-15-35, а также в ЕДДС Котельники Московской области: 8(498)742-20-00»,- заключается в сообщении.