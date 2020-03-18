РИАМО - 18 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых ранее судимых граждан, подозреваемых в хулиганстве и поджоге автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По предварительным данным, злоумышленники ночью подъехали к автосалону и начали стрелять в здание, а после этого скрылись. Через несколько дней они вернулись на это же место и подожгли две машины, припаркованные на территории дилерского центра. Спустя еще неделю подозреваемые снова вернулись к автосалону и начали стрелять. В этот раз они повредили восемь легковых автомобилей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки.

«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - резюмировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.