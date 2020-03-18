РИАМО - 18 мар. Региональное информационное агентство Московской области подготовило спецпроект, посвященный новому коронавирусу Covid-2019.

На сайте virus.riamo.ru можно найти самую последнюю информацию о патогене и мерах борьбы с ним, а также памятки для тех, кто попал на карантин или оказался в группе риска по заболеванию.

Материалы сайта подготовлены на основании официальных данных российских властей. РИАМО наглядно показывает, что такое Covid-2019 и откуда он взялся. Перечислены симптомы новой коронавирусной инфекции, также подробно рассказано, как отличить эту болезнь от гриппа.

Важный блок посвящен путям распространения коронавируса. Читатели узнают, что патоген может попасть в организм воздушно-капельным путем. Также инфицирование возможно, если человек прикоснулся к загрязненной поверхности, а затем этой же рукой дотронулся до рта, носа или глаз. Здесь же приведены простые правила, соблюдение которых позволит снизить риск заражения.

На сайте спецпроекта подробно объясняется, какие меры предосторожности следует соблюдать при подозрении на коронавирусную инфекцию, а также какие исследования предстоит пройти потенциально зараженному человеку и что в это время делать членам его семьи. Помимо правил карантина, читатели узнают, какая суровая ответственность предусмотрена за нарушение режима самоизоляции.

Важная информация касается и путешественников - как прибывших в Россию, так и тех, кто собирается в зарубежную поездку. Вернувшимся на родину в целях безопасности следует соблюдать ряд требований, подробный список которых приводится на сайте virus.riamo.ru. Для выезжающих из страны здесь тоже перечислены советы, как защититься от Covid-2019 за рубежом.

Отдельно РИАМО рассказывает о режиме повышенной готовности, который действует в Москве и Подмосковье из-за коронавируса. Агентство поясняет, что в сложившейся ситуации требуется делать жителям, работодателям, медикам и организаторам массовых мероприятий, чтобы не допустить распространения опасной заразы.

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