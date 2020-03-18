РИАМО - 18 мар. ООО «Электронприбор» оштрафовали по делу о картельном сговоре, который привел к удержанию цены на электронном аукционе в Подмосковье, сумма взыскания составила свыше 2,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «АбриКом» и ООО «Электронприбор», так как данные компании заключили устное картельное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Центра».

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности», - говорится в сообщении.