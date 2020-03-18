РИАМО - 18 мар. В новой Москве началась подготовка инфраструктуры для запуска автобусного маршрута от поселка ЛМС через деревню Юдановку до поселения Вороновское, протяженность маршрута составит 10,8 километра, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В поселках и деревнях проживает более 15 тысяч человек. По многочисленным просьбам местных жителей было принято решение организовать автобусное сообщение, которое позволит им быстрее и удобнее добираться до нужных точек. В настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам», - сказал Бирюков.

В ходе работ узкие поселковые дороги расширят до 7-7,5 метров, что обеспечит безопасное движение автобусов. Также рабочие обустроят основание проезжей части и уложат новое асфальтобетонное покрытие.

По новому маршруту установят 26 современных остановочных павильонов, где местные жители не только будут комфортно ожидать автобусы в любую погоду, но также смогут зарядить мобильные телефоны.

В рамках работ установят новый бордюрный камень и оборудуют тротуары, а также обновят систему ливневой канализации. По линии маршрута предусмотрена установка более 450 современных фонарей, уличных торшеров с энергосберегающими лампами и десяти камер видеонаблюдения.

Кроме того, появятся газоны общей площадью 65 тысяч квадратных метров, а осенью по маршруту высадят почти 870 деревьев и более 400 кустарников.

Бирюков напомнил, что на территории ТиНАО в этом году планируется обустроить инфраструктуру для нескольких новых автобусных маршрутов общей протяженностью порядка 18 километров. В деревнях и поселках, куда придут новые маршруты общественного транспорта, проживает порядка 20 тысяч человек.