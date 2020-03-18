РИАМО – 18 мар. Количество посетителей в торгово-развлекательных центрах в больших городах России уже сократилось на 10-15% из-за распространения коронавируса, если ситуация не стабилизируется, то это число вырастет еще, пишет в среду газета «Известия».

Сейчас владельцы торговых площадей и ретейлеры терпят убытки. Сумма недельного ущерба может достигнуть 500 миллиардов рублей. В свою очередь, предприниматели надеются в этой ситуации на помощь государства. Например, снятие платежей налогов и кредитов на время пандемии.

«Посещаемость торговых центров в крупных городах с начала года сократилась на 10–15%. Показатель снизился из-за совокупности факторов — коронавируса и девальвации рубля», - сказала директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Специалисты заявляют, что некоторые бизнесмены столкнуться с серьезными проблемами, для некоторых из них они будут катастрофическими.

Эксперты в сложившейся ситуации прорабатывают несколько сценариев развития событий. Так, ведущие фешн-группы уже разослали арендодателям официальные письма со ссылкой на статью ГК о форс-мажоре, в которых сообщают о возможном закрытии своих магазинов. Кроме того, операторы просят скидки на аренду помещений.

Именно фешн-ритейлеры первыми ощутили экономические потери от коронавируса: сбои поставок из Китая, снижение посещаемости магазинов, отвлечение спроса на продукты и лекарства.

В свою очередь, правительство сейчас разрабатывает меры поддержки. В их помощи нуждаются ритейлеры, поставщики. Кроме того, торговля может спастись с помощью онлайн-продаж. Хотя эта помощь незначительна.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено около 198 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.

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