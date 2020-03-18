РИАМО - 18 мар. В подмосковном Домодедове организаторы нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту дворов и внутриквартальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС РФ по Московской области.

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение ООО «ДиАН-групп». Фирма пожаловалась на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства» и муниципального казенного учреждения городского округа Домодедово «Дирекция единого заказчика» при проведении электронного аукциона.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО в допуске к участию в электронном аукционе», - отмечается в материале.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «ДиАН-групп» обоснованной.

Также учреждениям выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.