РИАМО – 18 мар. Общественность не сможет проститься с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, его похороны также будут закрытыми, сообщается на сайте незарегистрированной партии «Другая Россия».

«Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ», - говорится в сообщении.

Закрытые для общества похороны — это последнее желание Лимонова.

Лимонов скончался в возрасте 77 лет. По официальным данным, причиной смерти стала онкология.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился22 февраля 1943 года. Писатель, публицист, поэт и политический оппозиционный деятель, бывший председатель запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (НБП). Также Лимонов возглавлял партию «Другая Россия». Он прославился выпуском книги «Это я – Эдичка», которая стала популярной в мире. Ее перевели на 15 языков.