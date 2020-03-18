РИАМО - 18 мар. В распределительном центре гипермаркета «Глобус» присутствует весь ассортимент товаров, на складе сформирован необходимый запас продукции, который в полном объем обеспечивает потребительский спрос жителей Московской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Были сообщения о том, что есть проблемы с полками в гипермаркете «Глобус», поэтому мы приехали в сердце торговой сети – это распределительный центр, в который приходят товары от производителей, а дальше формируются заказы по магазинам, их более десятка, расположенным не только в Московской области, но и в других регионах. <…> Склады полные, весь ассортимент товаров присутствует в полном объеме», - сказал Разин.

Он отметил, что у распределительного центра есть определенная пропускная способность – это не более десяти машин с продукцией отправляются в один магазин за день. Фура комплектуется по предварительному заказу от каждой торговой точки.

«Как нам рассказали сотрудники склада, очень серьезно увеличился объем работы, дополнительная нагрузка на сотрудников, поэтому сейчас они работают в круглосуточном режиме. <…> Мы чувствуем повышенный спрос, но не надо переживать, продуктов достаточно, производители и поставщики нас не подводят, склады работают на полную мощность. И если сегодня по какой-то причине опоздали или может быть не успели до смены полки приобрести товар, то нет переживаний, продукция непременно доедет и появится на соответствующих полках магазина», - добавил Разин.

Он заявил, что ситуация, связанная с дефицитом товаров на полках магазинов, находится под контролем министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Кроме того, по его словам, ведомство постоянно находится на связи с коллегами из федерального министерства сельского хозяйства.

«Если вдруг возникнут какие-то сложности и нужно будет какие-то дополнительные объемы поставить в наши магазины, то мы работаем с поставщиками из других регионов, и в случае необходимости в течении нескольких дней можем в полном объеме дополнить необходимый объем в соответствии с требованиями наших граждан», - заверил Разин.

Ранее в социальных сетях появились фотографии с пустыми полками в гипермаркетах «Глобус», которые выкладывали жители нескольких городов Московской области.