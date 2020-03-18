РИАМО - 18 мар. В Московской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь диагнозов поставили предварительно, практически все случаи завозные, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Новый подтвержденный случай - это жительница Москвы, прибывшая из Женевы», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, на сегодняшний день известен только один случай, когда заболевание выявили у человека, который не был в последнее время за границей. Большинство заразившихся Covid-2019 в Подмосковье недавно приехали из-за рубежа.

«Считаю, что это самое очевидное доказательство: карантин важно и нужно соблюдать. Возможно, кто-то вчера прилетел, чувствует себя хорошо и не хочет сидеть дома. Но медики уверяют нас: 14 дней - это важный и принципиальный срок», - подчеркнул губернатор.

Он призвал всех придерживаться рекомендаций врачей и уходить на самоизоляцию.

Также Воробьев напомнил, что при организации и проведении мероприятий не стоит собираться в составе более 50 человек. Этого правила должны придерживаться все.

Кроме того, губернатор призвал граждан не беспокоиться и не сметать товары с полок магазинов. Гречка, рис, макароны, консервы — это товары российского производства. Их запасов на складах в Московской области достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено около 198 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.